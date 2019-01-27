Девять японских компаний получили конверты с ядом

https://news.ru/storage/news/bfb15622a7057f66bbec5456bc1f7e8f/9d706fff-b52c-49b8-9616-e118c21dc134_850.jpg Richard Atrero de Guzman/Global Look Press

Девять японских компаний, в том числе фармацевтическая, получили по почте письма с подозрительным порошком, предположительно, цианистым калием.

По данным телеканала NHK, в одном из писем содержалась угроза распространить продукты с цианистым калием, если не будут заплачены 35 млн вон или 31 тыс. долларов в биткоинах. На некоторых конвертах были указаны имена руководителей запрещённой в России секты «Аум Синрикё».

Ранее News.ru писал, что в детских подгузниках содержатся опасные для здоровья токсичные вещества. К такому выводу пришли эксперты Французского национального агентства по контролю в области санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES). Оказалось, что в детском одноразовом белье присутствуют отдушки и ароматические углеводороды, диоксины и фураны. Первые и вторые добавляются в подгузники специально, чтобы замаскировать неприятный запах использованного изделия. Диоксины и фураны могут поступать из загрязнённого сырья во время производства.