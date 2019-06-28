https://static.news.ru/photo/2e5857dc-9b41-11e9-a73a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Руководство Deutsche Bank рассматривает вопрос о сокращении 15–20 тысяч своих сотрудников. Ожидается, что эта мера будет вводиться постепенно, в течение года, в разных регионах присутствия банка.

Сокращения должны затронуть в первую очередь инвестиционное подразделение банка, а также американское подразделение и подразделения по торговле акциями и государственными облигациями за пределами Европы, — сообщает The Wall Street Journal.

В прошлом году Deutsche Bank уже сократил 7 тыс. сотрудников.

Как писал News.ru, Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, оставленного в залог Венесуэлой. Причиной послужило невыполнение Боливарианской Республикой условий соглашения с немецким финансовым конгломератом. Документ был подписан в 2016 году, когда Венесуэла взяла у банка кредит на сумму $750 млн. Срок соглашения истекал только в 2021 году, однако Deutsche Bank досрочно прекратил его действие и конфисковал золото.