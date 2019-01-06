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Детёныш вымирающего вида китов обнаружен у берегов США

Jon Cornforth/Danita Delimont/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американские биологи обнаружили у берегов штата Флорида самку северного гладкого кита с детёнышем. Вид крупных млекопитащих находится на грани вымирания.

На планете осталось около 450 особей, сообщает Национальная служба новостей. В 2017–2018 годах погибли 19 представителей семейства, а родились лишь пятеро. 

Кроме матери с детёнышем, учёные зафиксировали местоположение ещё шести самок, пять из которых могут быть беременны.

Ранее News.ru сообщал о случае с путешественницей из ЮАР. Туристка обнаружила в куртке ядовитую змею — чрезвычайно опасную капскую кобру.


#сша #флорида #дикаяприрода #киты
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