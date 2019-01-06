Детёныш вымирающего вида китов обнаружен у берегов США

https://news.ru/storage/news/1778f80e99291bb89fa0fd466238f261/8ccf63f7-99b6-4833-ae4a-cff923c73cfe_850.jpg Jon Cornforth/Danita Delimont/Global Look Press

Американские биологи обнаружили у берегов штата Флорида самку северного гладкого кита с детёнышем. Вид крупных млекопитащих находится на грани вымирания.

На планете осталось около 450 особей, сообщает Национальная служба новостей. В 2017–2018 годах погибли 19 представителей семейства, а родились лишь пятеро.

Кроме матери с детёнышем, учёные зафиксировали местоположение ещё шести самок, пять из которых могут быть беременны.

Ранее News.ru сообщал о случае с путешественницей из ЮАР. Туристка обнаружила в куртке ядовитую змею — чрезвычайно опасную капскую кобру.