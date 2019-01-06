Детёныш вымирающего вида китов обнаружен у берегов США

Американские биологи обнаружили у берегов штата Флорида самку северного гладкого кита с детёнышем. Вид крупных млекопитащих находится на грани вымирания.
На планете осталось около 450 особей, сообщает Национальная служба новостей. В 2017–2018 годах погибли 19 представителей семейства, а родились лишь пятеро.
Кроме матери с детёнышем, учёные зафиксировали местоположение ещё шести самок, пять из которых могут быть беременны.
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