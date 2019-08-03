https://static.news.ru/photo/be107fe4-b676-11e9-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: San Antonio Express-News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очевидцы стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали. Инцидент с 20 жертвами случился 3 августа в торговом центре Walmart, расположенном в непосредственной близости от американо-мексиканской границы.

Ранения получили 26 человек, многие из них находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Задержан 21-летний белый американец Патрик Крузиос, сообщает РИА Новости .

Свидетель происшествия Кендалл Лонг заявил, что вооружённый мужчина ускорил стрельбу в момент, когда люди стали разбегаться.

Он хотел крови, должно быть, планировал это, — отметил Лонг.

Другой свидетель бойни Бритни Лечуга рассказала, что, когда прозвучали выстрелы, она находилась в отделе женской одежды вместе с братом и матерью.

«Пригнитесь, пригнитесь», — сказала мама моему младшему брату и мне. Я схватила маму за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход, — вспомнила Лечуга.

По её словам, во время стрельбы в торговом центре находилось много детей. Они кричали, пытались найти родителей и прятались под стойками с одеждой.

Ранее News.ru сообщал, что полиция раскрыла данные об устроившем стрельбу Патрике Крузиосе. Перед инцидентом он опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. «Кумир» Патрика устроил теракт в мечети в середине марта, в результате которого погибли 50 человек. В манифесте техасского стрелка несколько страниц, он пишет, что «защищает страну от иностранного нашествия». Крузиос считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.