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Десятки тонн погибшей рыбы собрали на реке Урал

Luo Hao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

На реке Урал в Казахстане собрано более 87 тонн рыбы, погибшей от отравления аммиаком. По данному факту ведётся следствие.

«Количество собранных снулых рыб в реке Урал составило 87,7 тонн», — сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира минсельхоза республики Сакен Дилдахмет в Facebook.

По данным лабораторных исследований, причина гибели рыб — токсическое воздействие аммиака. Декабрьские пробы воды в реке Урал также выявили превышение предельно допустимой концентрации хлоридов.

Ранее News.ru писал, что специалисты Минэкологии Якутии установили причину массового выброса рыбы на берег моря Лаптевых. Проведённая проверка показала, что во всём виноваты белухи. При охоте они излучают ультразвук, тем самым парализуя и вызывая панику у рыб. В местах охоты белух нередки случаи выбрасывания рыбы на побережье и в проезжающие лодки.


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