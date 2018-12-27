USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,272 $   Brent54.12 $ Bitcoin3,778.43 $
МОСКВА-9°C12:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Автобус со школьниками перевернулся в Индии

Saqib Majeed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Порядка 35 школьников пострадали в результате аварии, которая произошла в индийском штате Химачал-Прадеш.

«Все учащиеся доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает», — сообщает агентство ANI.

Причины аварии автобуса, перевозившего школьников, пока неизвестны.

Ранее News.ru писал, что показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории Российской Федерации уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тыс. ДТП, в которых свыше 16 тыс. человек погибли, ещё 193 тыс. россиян получили травмы различной степени тяжести.


#ДТП #индия
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
происшествия 04:02, 27 декабря 2018
Пьяная автоледи устроила массовое ДТП во Владивостоке
в мире 15:05, 25 декабря 2018
Полсотни пассажиров автобуса погибли в ДТП в Конго
происшествия 06:20, 25 декабря 2018
Крупное ДТП на Кубани унесло жизни шести человек
Лента новостей
спорт 12:16
Российская биатлонистка засмотрелась на Вирер на рубеже
экономика 12:14
НБКИ: размер среднего ипотечного кредита достиг максимума
спорт 12:02
«Спартак» может продать Луиса Адриано
шоу-бизнес 11:56
Лолита назвала Крым украинским
наука 11:55
Роскосмос взял на управление запущенные спутники
Другие новости
в мире 11:52
Новая партия беженцев вернулась из Ливана в родные дома
в мире 11:20
Американец прошёл Антарктиду на лыжах
При этом он тянул за собой сани с экипировкой весом 170 кг
в мире 09:25
Германия понесёт потери при выходе Британии из ЕС без соглашения
в мире 09:09
В РФ оценили опыт экономических реформ Китая
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top