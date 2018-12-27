Автобус со школьниками перевернулся в Индии

https://news.ru/storage/news/629976c3be4b6757a99963f84a7ce7b6/1915b8eb-c93c-4c67-b86a-37c4ede36c7a_850.jpg Saqib Majeed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порядка 35 школьников пострадали в результате аварии, которая произошла в индийском штате Химачал-Прадеш.

«Все учащиеся доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает», — сообщает агентство ANI.

Причины аварии автобуса, перевозившего школьников, пока неизвестны.

Ранее News.ru писал, что показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории Российской Федерации уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тыс. ДТП, в которых свыше 16 тыс. человек погибли, ещё 193 тыс. россиян получили травмы различной степени тяжести.