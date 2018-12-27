Автобус со школьниками перевернулся в Индии

Порядка 35 школьников пострадали в результате аварии, которая произошла в индийском штате Химачал-Прадеш.
«Все учащиеся доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает», — сообщает агентство ANI.
Причины аварии автобуса, перевозившего школьников, пока неизвестны.
Ранее News.ru писал, что показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории Российской Федерации уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тыс. ДТП, в которых свыше 16 тыс. человек погибли, ещё 193 тыс. россиян получили травмы различной степени тяжести.