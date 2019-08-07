https://static.news.ru/photo/3c9c323a-b90c-11e9-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Несколько десятков рейсов британской авиакомпании Airways задержано и отменено из-за сбоя в IT-системе. Информация об этом появилась на онлайн-табло лондонских аэропортов.

К пунктам регистрации на территориях воздушных гаваней Хитроу, Гатвик и Сити выстроились очереди, пассажирам также недоступна услуга онлайн-регистрации на рейсы, сообщает РИА Новости. Авиакомпания принесла извинения и порекомендовала клиентам перебронировать билеты на другие даты.

Ранее News.ru писал о забастовке в Хитроу. Стачку устроили сотрудники авиакомпаний British Airways и easyJet, а также работники самого столичного аэропорта. В связи с этим «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево. В конце июля — начале августа также бастовали сотрудники транспортного узла Барселоны.