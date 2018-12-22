Десятки протестующих задержаны в Париже

https://news.ru/storage/news/e468092e6ca7fce0995ae1381567ae06/80c55d26-2cca-43ab-baf8-e3fadfa7a7f5_850.jpg Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По состоянию на 16 часов по Москве 30 человек были задержаны в Париже. Трое из них помещены под стражу.

Протестующие направили полицию и журналистов по ложному следу, сообщив о проведении акции возле Версальского дворца. В итоге возле Монмартра было только 5 машин служителей правопорядка, а основные силы сконцентрировались в Версале, где присутствовал лишь десяток активистов, сообщает BFM.

Ранее News.ru сообщал, что «Жёлтые жилеты» начали свою очередную акцию. Протестующие собрались на холме Монмартр во французской столице. «Жёлтые жилеты» требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.