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Десятки оппозиционеров выехали из Тбилиси в Телави

Саломе Зурабишвили Shakh Aivazov/AP/TASS

Саломе Зурабишвили

в мире [ версия для печати ]

Несколько десятков автомобилей с представителями грузинской оппозиции выдвинулись из Тбилиси в Телави, чтобы провести акцию протеста с требованием аннулировать итоги президентских выборов. В Телави пройдёт инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Полиция не пропустила автоколонну в Телави по кратчайшей дороге через Гомборский перевал и оппозиционерам пришлось направиться объездным путём», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Центр Телави уже полностью перекрыт, оцеплен и периметр Царского дворца, где оппозиционеры намереваются провести акцию.

Ранее News.ru писал, что бывший министр культуры Грузии и соратник Михаила Саакашвили Николоз Руруа скончался в своём доме в Тбилиси. По предварительным данным, 50-летний политик умер в результате сердечного приступа. Руруа с 2001 года активно сотрудничал с покойным премьер-министром Грузии Зурабом Жвания и экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.


#оппозиция #Грузия #инаугурация #акциипротеста
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