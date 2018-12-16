Десятки оппозиционеров выехали из Тбилиси в Телави

https://news.ru/storage/news/e31adfb6ec148636cdaee39335e7ec3b/e3b012b4-219a-41b7-b0b3-e0fa898405a0_850.jpg Shakh Aivazov/AP/TASS

Саломе Зурабишвили

Несколько десятков автомобилей с представителями грузинской оппозиции выдвинулись из Тбилиси в Телави, чтобы провести акцию протеста с требованием аннулировать итоги президентских выборов. В Телави пройдёт инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Полиция не пропустила автоколонну в Телави по кратчайшей дороге через Гомборский перевал и оппозиционерам пришлось направиться объездным путём», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Центр Телави уже полностью перекрыт, оцеплен и периметр Царского дворца, где оппозиционеры намереваются провести акцию.

Ранее News.ru писал, что бывший министр культуры Грузии и соратник Михаила Саакашвили Николоз Руруа скончался в своём доме в Тбилиси. По предварительным данным, 50-летний политик умер в результате сердечного приступа. Руруа с 2001 года активно сотрудничал с покойным премьер-министром Грузии Зурабом Жвания и экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.