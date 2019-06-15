Фото: Roberto Almeida Aveledo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массовые сбои в подаче электричества произошли в Аргентине и Уругвае. Проблемы с сетями оставили без света около 48 млн жителей обоих государств.

Масштабный cбой в системе электрических сетей оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества, — сообщает энергетическая компания Edusur на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что причиной отключения электричества в Абхазии стала молния. ЧП произошло из-за дифференциальной защиты. Механизм сработал во время попадания заряда в высоковольтную линию. 

 

 

 

 