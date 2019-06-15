Массовые сбои в подаче электричества произошли в Аргентине и Уругвае. Проблемы с сетями оставили без света около 48 млн жителей обоих государств.
Масштабный cбой в системе электрических сетей оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества, — сообщает энергетическая компания Edusur на своей официальной странице в социальной сети
Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información.— Edesur Argentina (@OficialEdesur)
#SinLuz #CortedeLuz 16 июня 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что причиной отключения электричества в Абхазии стала молния. ЧП произошло из-за дифференциальной защиты. Механизм сработал во время попадания заряда в высоковольтную линию.