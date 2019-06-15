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Новое правительство Молдавской Республики сумеет наладить неплохие отношения с Россией, что несомненно пойдёт на пользу двум странам. И очень скоро можно будет сказать, что чёрная полоса во взаимоотношениях Кишинёва и Москвы останется историей.

Об этом на телеканале «Россия 1» заявил президент Молдавии Игорь Додон. В последние два с половиной–​три года практически правительство Молдовы блокировало все контакты с Россией, и у нас отношения с...