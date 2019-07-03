https://static.news.ru/photo/ff8f3f8a-9d28-11e9-92e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Albano Angilletta/Ropi

Центр содержания беженцев в столице Ливии подвергся авиаудару, погибли не менее 40 человек.

Точное количество пострадавших уточняется, около 80 человек получили ранения разной степени тяжести. В основном в центре содержались мигранты из стран Африки, сообщает Reuters .

Как писал News.ru ранее, ливийский конфликт, похоже, вскоре может выйти за пределы бывшей Джамахирии. Турция, которая не так давно официально заявила о поставках оружия Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, рискует быть втянутой в полномасштабное военное противостояние с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.