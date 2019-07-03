Центр содержания беженцев в столице Ливии подвергся авиаудару, погибли не менее 40 человек.
Точное количество пострадавших уточняется, около 80 человек получили ранения разной степени тяжести. В основном в центре содержались мигранты из стран Африки, сообщает
Как писал News.ru ранее, ливийский конфликт, похоже, вскоре может выйти за пределы бывшей Джамахирии. Турция, которая не так давно официально заявила о поставках оружия Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, рискует быть втянутой в полномасштабное военное противостояние с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.