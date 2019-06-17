Лайнер авиакомпании ALK Airlines, который летел из Приштины в Базель, попал в активную зону турбулентности перед посадкой, в результате чего пострадали 10 человек.
По словам представителя аэропорта Вивьен Гаскелл, инцидент произошёл вечером 16 июня примерно за 20–25 минут до приземления. На место прибыли машины скорой помощи и пожарная бригада.
Все пострадавшие были доставлены в госпиталь в Базеле с лёгкими травмами, передаёт
Как писал ранее News.ru, борт «Аэрофлота» рейсом из Милана, у которого в небе над Минском сработал датчик разгерметизации, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.