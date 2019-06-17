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Американский модельер и писательница Глория Вандербилт умерла в возрасте 95 лет. По словам её сына, телеведущего Андерсона Купера, она ушла из жизни так, как хотела.

Мужчина отметил, что незадолго до смерти его матери ей диагностировали прогрессирующий рак желудка. Он подчеркнул, что она была готова уйти. Вандербилт родилась в 1924 году в Нью-Йорке. В 1970-х индийская...