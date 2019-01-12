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Десантный корабль США направился к берегам Сирии

Десантный корабль USS Kearsarge U.S. Navy/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Десантный корабль USS Kearsarge

в мире [ версия для печати ]

Эскадра Военно-морских сил США направилась к берегам Сирии для обеспечения безопасности вывода американских войск из Арабской Республики. Возглавляет группу десантный корабль USS Kearsarge с морскими пехотинцами, вертолетами и иной авиатехникой.

По данным источника The Wall Street Journal, также в операции участвуют пехотинцы Вооружённых сил США.

Собеседник издания подчеркнул, что приказы отдаются военным командованием, а не помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Ничего не изменилось», - сказал неназванный представитель Пентагона.

США уже вывели из некоторых районов Сирии первую партию военной техники. Однако не уточняется, какие именно грузы были вывезены и каким транспортом. По некоторым данным, вывод оборудования начат из северных районов Сирии.

Ранее News.ru писал о том, что МИД РФ не уверен в том, что США действительно выведут войска из Сирии. Комментируя это намерение Вашингтона, официальный представитель МИДа Мария Захарова сослалась на реплики из фильма «Ирония судьбы».


#сша #сирия #выводвойск
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