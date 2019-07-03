https://static.news.ru/photo/796ebe36-9d40-11e9-99dc-fa163e074e61_1024.jpg Олег Дерипаска Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в сентябре 2016 года беседовал с сотрудниками ФБР. Тогда речь шла о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы.

По словам бизнесмена, он выразил большие сомнения в возможном сговоре штаба президента США Дональда Трампа с российской стороной. О невозможности дружбы с тогдашним руководителем штаба Полом Манафортом Дерипаска заявил в интервью телеканалу Hill.TV .

Предприниматель отметил, что ещё за несколько месяцев до тех событий начал судебное дело против Манафорта.

Я сказал им прямо: «Я просто не верю, что он [Манафорт] будет представлять какие-либо интересы России, зная, что он делает на Украине последние семь или восемь лет, — заметил бизнесмен.

Также Дерипаска вспомнил о попытке своей вербовки, организованной бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, работавшим на ФБР. Позже он стал автором так называемого «досье на Трампа». В сентябре 2015 года Стил пригласил Дерипаску на встречу с должностными лицами американского Минюста под предлогом разговора о помощи с получением въездных виз для россиян.

Они вообще не говорили о проблеме [виз]. Они начинали говорить о чём угодно. Они спрашивали: "У вас есть что-нибудь? Дайте нам имена, дела, что угодно, — вспомнил бизнесмен.

Ранее News.ru сообщал, что Дерипаска просит федеральный суд Вашингтона отменить введённые против него санкции как базирующиеся на ложных домыслах. Адвокат истца Эрик Феррари считает недостоверными некоторые положения доказательного меморандума, предоставленного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Также он обращает внимание на то, что Минфин Штатов взял свой список российских олигархов из Forbes, о чём свидетельствуют повторяющиеся в обоих источниках ошибки.