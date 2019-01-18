Депутаты Рады требуют ревизии закона о переименовании УПЦ

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Группа депутатов Верховной рады обжаловала в Конституционном суде закон «О свободе совести и религиозных организациях», который обязывает сменить название Украинской православной церкви (УПЦ). О получении соответствующего документа сообщила пресс-служба инстанции.

Там уточнили, что 49 нардепов попросили проверить принятый документ на соответствие нормам конституции.

Согласно принятой инициативе, как сообщал News.ru, у УПЦ есть четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий ранее назвал провокаторами всех, кто попытается оспорить закон.