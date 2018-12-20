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Депутаты подрались в Верховной раде из-за церкви

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представители правящей коалиции, экс-депутаты оппозиционной фракции и внефракционные парламентарии подрались в зале заседаний Верховной рады Украины. Инцидент произошёл после голосования по законопроекту о названии УПЦ.

Когда обсуждаемая инициатива была принята, депутаты Вадим Новинский и Нестор Шуфрич подошли к председателю парламента Андрею Парубию и предъявили требование вынести тему на повторное голосование, передаёт ТАСС. Глава Рады ответил, что соответствующее решение уже принято, и попросил коллег «не бесноваться».

Шуфрич в ответ на это сорвал с трибуны плакат и прокричал, что Медведчука необходимо судить. Депутат «Народного фронта» Юрий Береза накинулся на него, после чего к конфликту присоединились другие оппозиционные парламентарии, сообщает ФАН. 

Ранее News.ru сообщал, что около семи сотен сторонников Московского патриархата проводят акцию у здания Верховной рады. Они высказываются против принятия изменений в законодательство о религиозных организациях.


#украина #верховнаярада #депутаты
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