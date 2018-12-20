Депутаты подрались в Верховной раде из-за церкви

https://news.ru/storage/news/79970ab757d66a5a2ad52713c3e48782/ef3cbe75-c7c8-4468-9a59-c078a10804c3_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители правящей коалиции, экс-депутаты оппозиционной фракции и внефракционные парламентарии подрались в зале заседаний Верховной рады Украины. Инцидент произошёл после голосования по законопроекту о названии УПЦ.

Когда обсуждаемая инициатива была принята, депутаты Вадим Новинский и Нестор Шуфрич подошли к председателю парламента Андрею Парубию и предъявили требование вынести тему на повторное голосование, передаёт ТАСС. Глава Рады ответил, что соответствующее решение уже принято, и попросил коллег «не бесноваться».

Шуфрич в ответ на это сорвал с трибуны плакат и прокричал, что Медведчука необходимо судить. Депутат «Народного фронта» Юрий Береза накинулся на него, после чего к конфликту присоединились другие оппозиционные парламентарии, сообщает ФАН.

Ранее News.ru сообщал, что около семи сотен сторонников Московского патриархата проводят акцию у здания Верховной рады. Они высказываются против принятия изменений в законодательство о религиозных организациях.