Депутаты подрались в Верховной раде из-за церкви

Представители правящей коалиции, экс-депутаты оппозиционной фракции и внефракционные парламентарии подрались в зале заседаний Верховной рады Украины. Инцидент произошёл после голосования по законопроекту о названии УПЦ.
Когда обсуждаемая инициатива была принята, депутаты Вадим Новинский и Нестор Шуфрич подошли к председателю парламента Андрею Парубию и предъявили требование вынести тему на повторное голосование, передаёт ТАСС. Глава Рады ответил, что соответствующее решение уже принято, и попросил коллег «не бесноваться».
Шуфрич в ответ на это сорвал с трибуны плакат и прокричал, что Медведчука необходимо судить. Депутат «Народного фронта» Юрий Береза накинулся на него, после чего к конфликту присоединились другие оппозиционные парламентарии, сообщает ФАН.
Ранее News.ru сообщал, что около семи сотен сторонников Московского патриархата проводят акцию у здания Верховной рады. Они высказываются против принятия изменений в законодательство о религиозных организациях.