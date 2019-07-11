https://static.news.ru/photo/8f6fc10e-a366-11e9-a41a-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинили президента Владимира Зеленского в том, что он следует политическому курсу бывшего лидера страны Петра Порошенко.

В заявлении, опубликованном на сайте партии говорится о том, что Зеленский и его сторонники «продолжают делить украинцев», как это делали их предшественники.

Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который ... делил украинцев на два сорта ‒ в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются, — говорится в сообщении.

Сторонники оппозиционной партии рекомендовали Зеленскому изучить Конституцию Украины, в которой говорится, что «никакая идеология не может признаваться государством как обязательная».

Как ранее писал News.ru, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Порошенко виновен в конфликте в Донбассе, так как он не соблюдал Минские договорённости. Он пожелал Зеленскому «поскорее избавиться от наследия режима Порошенко».