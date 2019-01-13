Депутаты хотят отстранить правительство Мэй от власти

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Тереза Мэй

Группа британских депутатов, в число которых входят бывшие министры из кабинета Терезы Мэй, хочет отстранить консервативное правительство от власти.

«Не имея возможности контролировать повестку дня, правительство не будет иметь контроля над Палатой общин, работой парламента и законодательством, необходимым для проведения правительственной политики. Правительство потеряет свою способность править», — приводит Times текст документа, составленного Джулианом Смитом — главным парламентским организатором тори.

По сообщению газеты, он проинформировал Мэй о ситуации.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к гражданам королевства. В статье воскресной газеты Sunday Express она описала негативные последствия для британской демократии в случае провала голосования по сделке о Brexit в парламенте.