https://static.news.ru/photo/7074ce6a-a35d-11e9-8b7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харькове вечером 10 июля во время встречи с избирателями был избит депутат Верховной рады и и кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрий Святаш.

Как сообщает пресс-служба партии, на парламентария напали около 40 вооружённых ножами и газовыми баллончиками людей. В результате атаки Святаш получил ожоги рук и другие телесные повреждения. Отмечается, что пострадали также люди из его окружения.

По данным РЕН ТВ , Святаш написал заявление в полицию. Сообщается, что это уже второе нападение на политика, совершённое во время его избирательной кампании.

Как ранее писал News.ru, на приёмную депутата Верховной рады Украины Борислава Берёзы в Киеве напали неизвестные. Они устроили дебош в здании, а после вызова полиции попытались скрыться.