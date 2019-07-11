В Харькове вечером 10 июля во время встречи с избирателями был избит депутат Верховной рады и и кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрий Святаш.
Как сообщает пресс-служба партии, на парламентария напали около 40 вооружённых ножами и газовыми баллончиками людей. В результате атаки Святаш получил ожоги рук и другие телесные повреждения. Отмечается, что пострадали также люди из его окружения.
По данным
Как ранее писал News.ru, на приёмную депутата Верховной рады Украины Борислава Берёзы в Киеве напали неизвестные. Они устроили дебош в здании, а после вызова полиции попытались скрыться.