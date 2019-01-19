USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C17:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украинский депутат задержан за нападение на газету в Херсоне

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правоохранители задержали председателя Херсонской организации «Социалистической партии» Украины Кирилла Стремоусова по подозрению в нападении и стрельбе в пресс-центре газеты «Новый день» в Херсоне, заявил глава МВД страны Арсен Аваков. В настоящее время проводится проверка причастности задержанного к инциденту.

Неизвестные атаковали редакцию издания 18 января. Они устроили драку, открыли огонь и распылили слезоточивый газ. По словам Авакова, Стремоусову предъявлено обвинение по статье «хулиганство».

«Социалистическая партия» приняла решение отстранить депутата от занимаемой должности, а его членство в партии на время следственных действий приостановлено, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что двое злоумышленников, взорвавших пиротехнику у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах, задержаны украинскими правоохранителями. Оба оказались местными жителями. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.


#украина #нападение #ДЕПУТАТ #газета #Херсон
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
происшествия 12:14, 19 января 2019
Украинца без документов задержали пограничники в Крыму
происшествия 19:25, 18 января 2019
Воронежские полицейские пытали задержанных спиртом
в мире 17:24, 18 января 2019
Россиянина задержали в Норвегии за нападение
Лента новостей
в мире 16:59
Телефонный хулиган поставил на уши украинских силовиков
спорт 16:59
Хоккеист Михеев: не смог показать лучший результат
общество 16:56
Программа лояльности карты «Тройка» набирает популярность
общество 16:54
Джеффу Монсону подарили на день рождения клоуна
в мире 16:52
«Правый сектор» призвал Лукашенко разорвать отношения с РФ
Другие новости
в мире 16:59
Телефонный хулиган поставил на уши украинских силовиков
в мире 16:52
«Правый сектор» призвал Лукашенко разорвать отношения с РФ
в мире 16:47
Число жертв взрыва в Мексике увеличилось в три раза
в мире 16:37
Трамп сравнил себя с убитым президентом-легендой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top