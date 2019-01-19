Украинский депутат задержан за нападение на газету в Херсоне

https://news.ru/storage/news/757c8a70180284419f9f1cbaa71eaeb2/c2880862-dc6e-40aa-9be4-aa1940b65608_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранители задержали председателя Херсонской организации «Социалистической партии» Украины Кирилла Стремоусова по подозрению в нападении и стрельбе в пресс-центре газеты «Новый день» в Херсоне, заявил глава МВД страны Арсен Аваков. В настоящее время проводится проверка причастности задержанного к инциденту.

Неизвестные атаковали редакцию издания 18 января. Они устроили драку, открыли огонь и распылили слезоточивый газ. По словам Авакова, Стремоусову предъявлено обвинение по статье «хулиганство».

«Социалистическая партия» приняла решение отстранить депутата от занимаемой должности, а его членство в партии на время следственных действий приостановлено, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что двое злоумышленников, взорвавших пиротехнику у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах, задержаны украинскими правоохранителями. Оба оказались местными жителями. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.