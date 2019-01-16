Депутат Верховной рады назвал украинцев «заробитчанами»

https://news.ru/storage/news/929214367a2efd1bd350a31db03bbfa7/62ee90ec-160d-4b24-b157-8c7b7a9afd8d_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины своим бездействием превратило граждан страны в нацию гастарбайтеров. Государство уверенно «лидирует» в рейтинге стран по выезду людей на заработки, заявил депутат Верховной рады от партии «Наш край» Сергей Шахов.

За пределами родины трудятся 3,2 млн соотечественников политика. Объём денежных переводов из-за границы превысил отметку в $9 млрд, сообщает 112.ua.

«Прогнозируют, что в этом году мы потеряем ещё 1,5% рабочих, обогнав по количеству трудовых мигрантов всех соседей — Молдову, Беларусь, Россию. К сожалению, из-за бездействия правительства украинцы превращаются в нацию заробитчан», — добавил парламентарий.

Заробитчанином именуют, в основном на Украине, трудового мигранта. Минимальная заработная плата в стране с 1 января 2019 года составляет $114, но местное население не чувствует увеличения доходов на 12% из-за повышения цен на товары, роста налогов и тарифов.

Ранее News.ru сообщал о подорожании борщевого набора в Незалежной. Если в конце декабря 2017 года овощная корзина для супа стоила порядка $1, то в конце 2018-го украинцам приходилось отдавать за неё около $2.