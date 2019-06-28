https://static.news.ru/photo/2ec4d462-7b60-11e9-807c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал избрание шоумена Владимира Зеленского президентом страны самой большой ошибкой украинцев. Политик признался, что и сам проголосовал за актёра во втором туре выборов, не подозревая что тот всех обманывает.

Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он с грустью констатировал, что про снижение тарифов для населения Зеленский пошутил, кроме того, президент собирается строить Донбасс с беглым предпринимателем Игорем Коломойским, вернувшимся на Украину после смены власти.

Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска», — отметит депутат.

Ранее News.ru писал о том, что секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».