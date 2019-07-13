https://static.news.ru/photo/448cba39-4dcd-43ea-af0a-5135b1302614_1024.jpg Фото: Wikipedia

Депутат Верховной рады Илья Кива (член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь») заявил, что украинские власти хотят «заткнуть рот» телеканалу «112 Украина».

Сейчас они пытаются всеми силами заткнуть нам рот. Почему говорю «нам», потому что в данном случае это единственный, наверное, телеканал, который готов отражать действительность в нашей стране, говорить правду, — сказал Кива в эфире телеканала.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужна правда — ему нужно сохранять высокие рейтинги.

Всё произошло в ночь на 13 июля. К зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Как ранее писал News.ru, телеканал «112 Украина» требует от президента Владимира Зеленского, правительства и силовых структур гарантировать безопасность сотрудников. Здание редакции в ночь на 13 июля обстреляли из гранатомёта.