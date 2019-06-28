https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Николай Скорик назвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина главным позором дипломатии Украины.

По его словам, действующий глава МИД страны не соответствует занимаемой должности, так как результаты его работы являются неудовлетворительными.

Кроме того, Скорик признался, что его ужасает внешний вид Климкина.

Для дипломата внешность, я считаю, это важно. Это элита, скажем так, государственной службы всегда была элитой государственной службы, во все времена, — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

Он выразил сожаление, что президент Украины Владимир Зеленский не может отправить Климкина в отставку до внеочередных парламентских выборов.

Ранее Зеленский пожаловался, что все последние новости о происходящем с участием его страны узнаёт не от собственного министра иностранных дел, а через интернет-СМИ, чем вызвал неприкрытую иронию со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В свою очередь Климкин парировал критику в свой адрес со стороны президента, заявив, что его ведомство имеет право не согласовывать с главой государства свои официальные ответы, писал News.ru.