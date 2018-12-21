Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

https://news.ru/storage/news/31ef15354977fa92c6ba2080c84fdc0a/6afa5413-cf50-40d2-b90c-79b279b5708f_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госкомпанию «Нафтогаз Украины» необходимо продать из-за огромной кредиторской задолженности, заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко.

По словам парламентария, на погашение всех долгов корпорации понадобится «минимум три года». При этом, продав «Нафтогаз», Киев сможет улучшить финансовое положение государства, поскольку получит от этой сделки «огромные деньги».

«Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года цена вообще может упасть вдвое, поэтому мы допустить этого не можем. Мы имеем сейчас монополию 76%, но нам нужно 80%, не меньше. Потом мы поднимем капитализацию этой компании и продадим её», — сказал Козаченко.

Ранее украинская общественница Татьяна Монтян заявила, что радоваться новому кредиту Международного валютного фонда Украине могут только безумцы, писал News.ru. Она пояснила, что организация выдаёт стране новые кредиты, чтобы «получить проценты на проценты».