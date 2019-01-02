Депутат Рады посоветовал детям политиков учиться дома

Депутат Верховной рады Украины и лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко предлагает запретить детям политиков уезжать на учёбу за рубеж.
По мнению парламентария, отпрыски политиков должны учиться в обычных украинских школах и вузах и чувствовать последствия проводимых их родителями реформ на себе.
«Мои дети живут в Украине. Ходят в школу, оканчивают институты, работают тут. Так и должно быть, если им небезразлично будущее нашей страны», — написал депутат в Facebook.
Бойко входит в число претендентов на пост президента Украины, выборы которого намечены на 31 марта 2019 года.
Ранее Бойко заявил, что в основу его избирательной программы заложено стремление к миру и экономическому развитию страны. По его словам, Украина должна прекратить выпрашивать кредиты за рубежом.