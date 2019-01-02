Депутат Рады посоветовал детям политиков учиться дома

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Депутат Верховной рады Украины и лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко предлагает запретить детям политиков уезжать на учёбу за рубеж.

По мнению парламентария, отпрыски политиков должны учиться в обычных украинских школах и вузах и чувствовать последствия проводимых их родителями реформ на себе.

«Мои дети живут в Украине. Ходят в школу, оканчивают институты, работают тут. Так и должно быть, если им небезразлично будущее нашей страны», — написал депутат в Facebook.

Бойко входит в число претендентов на пост президента Украины, выборы которого намечены на 31 марта 2019 года.

Ранее Бойко заявил, что в основу его избирательной программы заложено стремление к миру и экономическому развитию страны. По его словам, Украина должна прекратить выпрашивать кредиты за рубежом.