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Депутат Рады обвинил инопланетян в захвате Украины

Кадр из фильма «Люди в чёрном» (2012) Sony Pictures Imageworks

Кадр из фильма «Люди в чёрном» (2012)

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Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович предположил, что страна захвачена инопланетянами, скрывающимися под людским обликом. По его словам, именно такой вывод можно сделать, наблюдая за действиями киевских властей.

«Мы захвачены. Я вижу все причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-нибудь в виде людей, я не знаю, но она захвачена. Они издеваются над страной, убивают её экономику, выселяют за границу молодёжь, ссорятся со всеми странами», — сказал парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат возмутился тем, что развязавшие войну в Донбассе продолжают претендовать на управление Украиной. По его словам, «наглые рожи» открыто нарушают законы, называя при этом себя патриотами.

«Дорогие украинцы, я вас прошу, не голосуйте за них больше. Один раз попробуйте выбрать счастливую страну… Дайте нам возможность показать, что мы тоже умеем вылечить это все», — призвал депутат.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Ранее стало известно, что в число кандидатов на пост главы государства вошла депутат Рады Надежда Савченко, которая арестована по подозрению в организации госпереворота.


#украина #верховнаярада #выборыПрезидентаУкраины
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