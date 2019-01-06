Депутат Рады назвал «пляски с томосом» инфомусором

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Евгений Мураев

Депутат Верховной рады, лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что руководству Украины, которое «никто не уважает», «воздастся» за раскольничество. По его словам, уже в ближайшее время об автокефалии Украинской церкви все забудут.

«Когда давно забывший о нормальных человеческих чувствах, одержимый властью и жадностью чиновник фотографируется с коммерческим духовенством, назначая праздники и „исторические события“, никакой благодати в этом нет. Какие ни принимай законы, сколько ни заставляй радоваться насильно, а всё мимо. Пройдёт совсем немного времени — и нынешние пляски с томосами забудутся, уйдут туда, куда уходит весь информационный мусор», — написал парламентарий в своём Facebook.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Подписанный константинопольским патриархом Варфоломеем томос будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии с участием митрополита Епифания в Рождество, писал News.ru.