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Украинский депутат пришёл в Раду в носках с «экскрементами»

Сергей Лещенко Сергей Лещенко/facebook.com

Сергей Лещенко

в мире [ версия для печати ]

Пользователей Сети развеселил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, который пришёл на заседание парламента в носках с неожиданным рисунком. Деталь одежды народного избранника украшали эмодзи «фекалии» на пронзительно-голубом фоне.

Рядом с «весёлыми экскрементами» красовалась английская надпись «poop». Сам политик заявил, что на его носках — иллюстрация того, что он думает о ситуации в стране, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины, основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что тысячи шахтёрских семей оказались заложниками бюджетных игр власти. При этом, по его словам, Киев полностью игнорирует проблемы горняков.


#украина #верховнаярада #носок #фекалии
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