Украинский депутат пришёл в Раду в носках с «экскрементами»

https://news.ru/storage/news/7bbc3ae86971c7cb96da3b5a7d5fc104/87a87141-6c1c-49bb-8f87-8e0eaa28c2eb_850.jpg Сергей Лещенко/facebook.com

Сергей Лещенко

Пользователей Сети развеселил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, который пришёл на заседание парламента в носках с неожиданным рисунком. Деталь одежды народного избранника украшали эмодзи «фекалии» на пронзительно-голубом фоне.

Рядом с «весёлыми экскрементами» красовалась английская надпись «poop». Сам политик заявил, что на его носках — иллюстрация того, что он думает о ситуации в стране, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины, основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что тысячи шахтёрских семей оказались заложниками бюджетных игр власти. При этом, по его словам, Киев полностью игнорирует проблемы горняков.