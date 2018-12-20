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Депутат объяснил драку в Раде вселившимися в коллег бесами

Sergii Kharchenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

«Бесовские силы» вселились в депутатов Верховной рады Украины, считает парламентарий Нестор Шуфрич. Так он объяснил драку в законодательном органе.

Шуфрич был одним из участников потасовки, сообщает NewsOne. Ему не понравилось, что на голосовании люди нажимали кнопки за коллег, которых не было в зале.

Он рассказал, что несколько парламентариев указали на нарушение председателю, но он начал апеллировать к бесовским силам.

«Видимо, этот призыв к бесам услышали отдельные нардепы из Народного фронта, они услышали призыв, узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов», — поделился парламентарий.

Ранее News.ru сообщал, что представители правящей коалиции, экс-депутаты оппозиционной фракции и внефракционные парламентарии подрались в зале заседаний Верховной рады Украины. Инцидент произошёл после голосования по законопроекту о названии УПЦ.


#украина #верховнаярада
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