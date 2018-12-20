Депутат объяснил драку в Раде вселившимися в коллег бесами

https://news.ru/storage/news/1723b83941a2212dd80fbe31aba9089a/21292a87-ce37-4d9f-881e-46462ce0c64c_850.jpg Sergii Kharchenko/Global Look Press

«Бесовские силы» вселились в депутатов Верховной рады Украины, считает парламентарий Нестор Шуфрич. Так он объяснил драку в законодательном органе.

Шуфрич был одним из участников потасовки, сообщает NewsOne. Ему не понравилось, что на голосовании люди нажимали кнопки за коллег, которых не было в зале.

Он рассказал, что несколько парламентариев указали на нарушение председателю, но он начал апеллировать к бесовским силам.

«Видимо, этот призыв к бесам услышали отдельные нардепы из Народного фронта, они услышали призыв, узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов», — поделился парламентарий.

Ранее News.ru сообщал, что представители правящей коалиции, экс-депутаты оппозиционной фракции и внефракционные парламентарии подрались в зале заседаний Верховной рады Украины. Инцидент произошёл после голосования по законопроекту о названии УПЦ.