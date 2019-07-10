https://static.news.ru/photo/7150a802-a30f-11e9-8e14-fa163e074e61_1024.jpg Вальдемар Гердт Фото: WaldemarHerdtMdB/facebook.com

Призыв снести памятник павшим под Прохоровкой является примером фейковой новости. Такое мнение высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт.

Ранее журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал немедленно снести памятник Победы, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Рассуждения в Die Welt — это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом, — отметил немецкий политик в интервью телеканалу « 360 ».

По мнению Хердта, эту информацию запустили, чтобы отвлечь внимание общественности от других проблем, потому что немцы не любят переписывать свою историю.

Как писал News.ru, популярный телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что на призывы снести памятник павшим в сражении под Прохоровкой в 1943 году нельзя реагировать, потому что люди просто пытаются переписать историю.