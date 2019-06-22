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Поездки в Грузию для большинства российских туристов остаются безопасными. С таким заявлением выступил Департамент туризма страны. Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.

Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях, — цитирует заявление « Интерфакс ».

В департаменте добавили, что вся инфраструктура и транспорт работают без перебоев. Туристам рекомендовали соблюдать общие меры предосторожности и избегать больших скоплений людей.