Поездки в Грузию для большинства российских туристов остаются безопасными. С таким заявлением выступил Департамент туризма страны. Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях, — цитирует заявление «
Интерфакс».
В департаменте добавили, что вся инфраструктура и транспорт работают без перебоев. Туристам рекомендовали соблюдать общие меры предосторожности и избегать больших скоплений людей.
Ранее News.ru писал, что в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи граждан России. Их возврат будет осуществлён планово, согласно выписанным билетам до 8 июля.