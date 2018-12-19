День рождения Бандеры станет на Украине госпраздником

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Памятник Степану Бандере во Львове

Первый день января станет на Украине не только новогодним праздником. Теперь это ещё и новая государственная торжественная дата — день рождения Степана Бандеры.

Верховная рада приняла постановление № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев, в котором упомянут и организатор украинского националистического движения.

На 1 января 2019 года приходится 110-я годовщина со дня рождения Бандеры, сообщает ТАСС.

Помимо этого, в следующем году на Украине также будут отмечать дни рождения предводителя националистов в 1917–1921 годах Симона Петлюры, авиаконструктора Игоря Сикорского, футбольного тренера Валерия Лобановского, художника Казимира Малевича, поэта и композитора Владимира Ивасюка и других.

Степан Бандера — идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии. После Второй мировой войны жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью на территории СССР.

Ранее, как сообщал News.ru, группа депутатов Верховной рады подготовила проект постановления о присвоении ему звания Героя Украины, а Львовский областной совет провозгласил 2019-й Годом Степана Бандеры.