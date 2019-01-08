Демократы пытаются сохранить санкции США против Дерипаски

https://news.ru/storage/news/a2409abfd3fc9c68017a1b7c1bfdbcdc/7f9c6b8d-ce62-4408-bda4-0da17ae17eef_850.jpg Igor Russak/Global Look Press

Олег Дерипаска

Старший сенатор, лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер внёс в Конгресс США проект документа, блокирующий решение Минфина США о снятии санкций с компаний РУСАЛ, En+ и «Евросибэнерго». Их владельцем является бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом сообщается на официальном сайте Конгресса.

«Конгресс не одобряет действия, связанные с применением санкций в отношении Российской Федерации, которые были предложены президентом в докладе о прекращении санкций, наложенных на En+, РУСАЛ и "Евросибэнерго"», — говорится в документе.

Сенатор отметил, что причиной появления данной инициативы стали его приверженность процедурным требованиям, которые необходимо принимать только в стенах парламента. Он также подчеркнул, что законодатели обязаны продолжить изучать решение администрации Трампа о снятии санкций с компаний, которые связаны с российским бизнесменом.

Ранее News.ru писал, что представители Демократической партии в Конгрессе США отказались вести конструктивный диалог до тех пор, пока президент Дональд Трамп не восстановит работу правительства. Однако, по мнению вице-президента Майка Пенса, они обязаны сесть за стол переговоров.