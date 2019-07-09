https://static.news.ru/photo/3cee7d2c-a22f-11e9-875b-fa163e074e61_1024.jpg Кевин Спейси Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судья штата Массачусетс заявил о возможности закрыть дела против Кевина Спейси из-за отсутствия главной улики — телефона с перепиской предполагаемого потерпевшего. Звезду сериала «Карточный домик» обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к молодому человеку.

Прошедшее 8 июля досудебное слушание было посвящено смартфону юноши, сообщает телеканал CNN . В нём хранилась его переписка с подругой, которая велась в момент предполагаемого нападения Спейси. Молодой человек рассказывал девушке о происходящем и отправил фрагмент видео.

Адвокаты обвиняемого считают, что юноша удалил часть переписки, которая свидетельствовала бы в пользу актёра. К такому выводу они пришли, исходя из сохранившейся в материалах дела распечатки сообщений. Однако самого смартфона для дополнительного исследования семья молодого человека предъявить не может.

Мать и отец говорят, что полиция не вернула его им. Прокурор утверждает обратное, но уточняет, что возврат вещдока не был оформлен должным процессуальным образом.

Ранее молодой человек говорил, что «не чистил» переписку. Однако на вопрос судьи Томаса Барретта об этом он, по совету своего адвоката, предпочёл воспользоваться пятой поправкой к Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Судья ответил, что тот имеет на это полное право, однако в таком случае доказательство в виде переписки будет изъято из материалов дела.

Во время заседания адвокат Спейси настаивал, что «это дело должно быть закрыто, и оно должно быть закрыто сегодня». Судья подтвердил, что это возможно, но подчеркнул, что «в понедельник, 8 июля, этого не произойдёт».

История, вокруг которой идёт разбирательство, произошла на вечеринке в баре в 2016 году. Молодому человеку, семья которого выдвинула обвинения против Спейси, тогда не было 18 лет. 5 июля стало известно, что он отказался от гражданского иска. Документ был подан в суд города Нантакет, штат Массачусетс.

Сам знаменитый актёр отвергает предъявленные обвинения.

Как писал News.ru, громкий скандал вокруг Спейси разгорелся в октябре прошлого года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад. После этого Спейси был вынужден сделать каминг-аут. Вскоре аналогичные обвинения против оскароносного артиста выдвинули ещё около 30 человек, среди них в основном были мужчины.