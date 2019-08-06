https://static.news.ru/photo/b5a92eaa-b833-11e9-91c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Пётр Порошенко. Этому предшествовали показания под присягой юриста Андрея Портнова. Он был первым заместителем руководителя администрации четвёртого президента Украины Виктора Януковича.

Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций, — написал он в Facebook.

Кроме того, Портнов выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ведомства на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов экс-президента по всему миру.

Ранее Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту возможного незаконного пересечения границы Порошенко по поддельным документам. С 1 по 8 января 2018 года тот якобы отдыхал на Мальдивских островах под именем Mr. Petro Incognito. Этот отпуск ему обошёлся в $500 тысяч. При этом сам бывший украинский лидер все обвинения отверг и заявил, что летал в отпуск под своей настоящей фамилией, писал News.ru.