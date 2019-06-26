Спикер парламента Словакии Андрей Данко и руководитель словацкой делегации на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Любош Блага заявили, что проголосовали за возвращение прав России в организации.
Мы очень рады, что и благодаря нам Россия в понедельник назад получила (в ПАСЕ) то, что ей принадлежит, — подчеркнули авторы заявления, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
При этом, по их словам, против выступил только один член словацкой делегации, Мартин Полячик, который злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши, покинувших сессию вслед за представителями Украины.
На очередном заседании словацкого парламента, которое состоится 26 июня, депутатам будет предложено исключить Полячика из членов постоянной делегации республики в ПАСЕ.