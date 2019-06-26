https://static.news.ru/photo/30b4e49c-7b83-11e9-a256-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер парламента Словакии Андрей Данко и руководитель словацкой делегации на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Любош Блага заявили, что проголосовали за возвращение прав России в организации.

Мы очень рады, что и благодаря нам Россия в понедельник назад получила (в ПАСЕ) то, что ей принадлежит, — подчеркнули авторы заявления, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом, по их словам, против выступил только один член словацкой делегации, Мартин Полячик, который злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши, покинувших сессию вслед за представителями Украины.

На очередном заседании словацкого парламента, которое состоится 26 июня, депутатам будет предложено исключить Полячика из членов постоянной делегации республики в ПАСЕ.

Ранее News.ru писал о том, что делегации Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии решили поддержать решение украинских представителей покинуть ПАСЕ из-за России. Об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.