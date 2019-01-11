Делегация МИД Турции обсудит в Вашингтоне ситуацию в Сирии

Делегация Министерства иностранных дел Турции посетит США 5 февраля. Её возглавит заместитель министра иностранных дел Седат Онал. Основной темой турецко-американских переговоров будет сирийский конфликт.
«Наша делегация во главе с Седатом Оналом прибудет в США 5 февраля для переговоров с американскими коллегами», — сообщили РИА Новости в турецком ведомстве.
Ранее официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник сухопутных войск США Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии. Райан подчеркнул, что о сроках, маршрутах и местоположении войск нельзя говорить из соображений безопасности.
Как писал News.ru, Турция увеличила количество военных сил на границе с сирийской провинцией Идлиб, где действуют террористические группировки и силы оппозиции. В район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены бронемашины, танки и спецназ. Переброска военных сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).