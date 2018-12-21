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Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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Русскоязычная община Катара отметила приближение Нового года традиционной ёлкой. В празднике, несмотря на 30-градусную жару, приняли участие Дед Мороз и Снегурочка.

Для малышей был организован традиционный хоровод под песню «В лесу родилась ёлочка». Подросткам устроили представление под современную музыку, которое в конце превратилось в дискотеку.

«Главное, чтобы, находясь далеко от России, там, где нет зимы и Новый год почти не отмечается, россияне и их дети не забывали о своих традициях», — рассказала представитель Координационного совета соотечественников Екатерина Кременская.

Главные роли в новогоднем спектакле сыграли ребята из подросткового клуба соотечественников. Билеты на ёлку разлетелись стремительно, так как подобные мероприятия любят выходцы не только из России, но и из СНГ.

Дети получили сладкие подарки и написали письма с пожеланиями Деду Морозу на русском языке, чтобы отправить их по почте, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что главный российский Дед Мороз из Великого Устюга зажёг огни на Ёлке Победы на Поклонной горе в Москве. Музей Победы стал первым музеем, который Дед Мороз из Великого Устюга посетил в рамках своего Большого Новогоднего путешествия.


#Катар #ДедМороз
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