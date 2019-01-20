Самая толстая кошка Британии села на диету и ищет дом

https://news.ru/storage/news/de8b138270121048f23add66ba7dd49a/ccbb13e4-ac39-4dc7-b070-f1f04dff53bc_850.jpg Скриншот plymouthherald.co.uk

Кошка по кличке Митси, которую называют одной из самых толстых в Великобритании, оказалась в поисках нового дома. Уже в пятый раз.

В предыдущие годы было несколько попыток найти пушистой леди новых хозяев. Однако её четыре раза возвращали в приют. Всё потому, что она плохо ладит с детьми и другими животными, а ещё, как свойственно некоторым девушкам, имеет весьма эксцентричный характер.

«Она немного сварливая девушка, но с потерей веса и большей активности это может измениться», — цитирует Daily Mail волонтёра приюта Лизу Дарси.

По её словам, в приюте расставание с лишним весом происходит труднее, так как добровольцы не могут дать ей тот объём нагрузок, который под силу владельцам.

Сейчас кошке 8 лет. В 2017 году она весила 16 фунтов (более 7 кг), это почти вдвое больше нормы. Сейчас, после строгой диеты, мохнатая красотка похудела до 12 фунтов (около 5,5 кг). Волонтёры признают, что выглядит она пока что «бочкообразной», но говорят о явно наметившемся прогрессе.

Ветеринары подчеркивают, что постоянная смена места жительства негативно сказывается на состоянии животного. Поэтому на этот раз кошке ищут того хозяина, который сможет принять её раз и навсегда.

Ранее News.ru рассказывал о чёрном коте по кличке Эрис, который обладает врождённой особенностью строения задних лап. Из-за необычного расположения суставов питомец похож на паука. Патология, однако, сохранила присущие кошкам любопытство и желание забраться на какую-нибудь неизведанную поверхность.