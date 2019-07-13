https://static.news.ru/photo/9b10f5e6-a578-11e9-9b6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gail Orenstein/Global Look Press

Человек в образе «Дарта Вейдора» пригласил президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в пробежке по Трассе здоровья в Одессе.

Мероприятие прошло без главы государства. Кроме того, «Дарт Вейдор» признался, зачем на самом деле приглашал Зеленского на пробежку.

Я хочу предложить президенту свою кандидатуру на пост Минобороны, — рассказал артист порталу « Думская ».

Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева. Новый глава ОГА, в свою очередь, поблагодарил президента за доверие и подчеркнул, что главы районных администраций будут избираться по программе LIFT.