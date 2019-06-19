https://static.news.ru/photo/7a634b6a-928f-11e9-802e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfram Scheible/Nord Stream 2

Власти Дании при согласовании маршрута «Северного потока — 2» отталкиваются от параметров экологии и безопасности, заявил глава пресс-службы Энергетического агентства страны (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

По его словам, согласно этим принципам, запрошенный последним юго-восточный маршрут проекта более приемлем.

Других комментариев относительно заявлений «Газпрома» у DEA нет, — подчеркнул он в комментарии РИА Новости .

Так Фальбе-Хансен отреагировал на слова члена правления российской энергетической компании Сергея Кузнеца. Накануне он сообщил, что возможная задержка Данией строительства газопровода может закончиться убытками, которые ей придётся возместить.

Как писал News.ru, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что через три года газотранспортная система (ГТС) Украины может составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу. Для этого понадобятся серьёзные инвестиции и не менее масштабная работа над добычей.