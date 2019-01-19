МИД Сирии пожаловался на «сериал преступлений» США

https://news.ru/storage/news/90fcb56bf7ffb7601acffc5f338846cb/5093c13c-b837-421a-90a1-42155fec0265_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Дамаск снова обратился в ООН из-за очередных авианалётов коалиции во главе с США. Действия объединённых войск привели к гибели мирных жителей.

По предварительной информации, жертвами удара стали около 20 гражданских лиц. Бомбардировке подверглась деревня Багуз-Тахтани в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Syria.tv.

«МИД Сирии направил два письма генсеку ООН и председателю Совбеза в связи с преступлением, которое вчера совершили самолеты так называемой международной коалиции во главе с США», — сообщили представители внешнеполитического ведомства.

Ближневосточное государство просит Совет Безопасности навести порядок в регионе и прекратить «ежедневный сериал военных преступлений», совершаемых Белым домом.

Ранее News.ru сообщал о требовании Сирии к ООН осудить действия Израиля против САР. Согласно заявлению Дамаска, атака была нацелена на поощрение уцелевших террористических банд.