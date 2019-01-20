Трамп рассчитывает обезоружить Ким Чен Ына со второй попытки

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассчитывает добиться реального прогресса на втором саммите США — КНДР. Он намерен изложить видение конкретных путей по денуклеаризации (ядерному разоружению) Корейского полуострова.

«Будет второй саммит, и на нём мы будем излагать свои ожидания того, какие конкретные шаги следует сделать Северной Корее, чтобы приступить к подлинной денуклеаризации», — объяснил намерения Трампа вице-президент США Пенс, передаёт ТАСС.

Он отметил, что глава государства настроен очень оптимистично, а общение между ним и Ким Чен Ыном «идёт замечательно».

Ранее, как сообщал News.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится в конце февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже. По некоторым данным, это может быть вьетнамский Дананг, где в 2017 году проходил саммит АТЭС.