Тысячи тюльпанов раздали бесплатно в Нидерландах

https://news.ru/storage/news/d45b6db90b06ae8dfdf023b7990f7d2e/ba3a2636-c495-4c48-b136-55c86a54c39f_850.jpg Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Тюльпановый сезон официально открыт в Нидерландах традиционным Днём тюльпана. Торжественная церемония прошла на центральной площади Дам в Амстердаме.

В ходе праздника горожанам и туристам было роздано более 200 тыс. цветов.

«Мы напоминаем людям, что весна не за горами. Ну, а в ожидании тепла и солнца мы дарим жителям и гостям Амстердама радость, даём им возможность собрать собственный яркий букет и забрать домой», — цитирует ТАСС одного из организаторов торжеств Арьена Смита.

В ходе церемонии также был представлен новый сорт тюльпана — «квинти трастфул», его назвали так в честь голландской телеведущей, которая ведёт борьбу с раком молочной железы. Цветок имеет стебель средней длины и бархатистые лепестки нежного розового цвета.

День тюльпана отмечается в Нидерландах восьмой год подряд. Цветы для него бесплатно предоставляют более 300 производителей. Участниками праздника становятся тысячи человек.

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