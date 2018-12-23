Цунами может нанести новый удар по Индонезии

https://news.ru/storage/news/5ced5abb1e11729f360e320993a5fe3b/7829c3cc-d6dd-4cab-8c16-5853e6dd0280_850.jpg Veri Sanovri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индонезийские власти предупредили об угрозе возникновения нового цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява.

Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо подчеркнул, что находящимся в опасной зоне людям не стоит пребывать вблизи прибрежных линий.

«Сохраняется угроза новых ударов цунами по районам Пандегланг и Серанг, расположенным в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра», — уточнил он.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин направил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия. Он попросил Видодо передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших при цунами.