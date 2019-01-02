Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети, чтобы направить вырученные средства в фонд «Инициатива Чан-Цукерберга». Компания занимается разработкой специального устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни.
Чип, создаваемый учёными фонда, превращает мысли человека в команды. В частности, с помощью него можно вылечить эпилепсию и болезнь Паркинсона, сообщает SCMP.
Всего миллиардер продал акций на $30 млн. Амбициозный медицинский проект получил финансирование в размере $5 млн.
Ранее News.ru писал, что Цукерберг потерял наибольшее среди миллиардеров количество денег за уходящий год. Такую ситуацию авторы рейтинга Forbes связывают с большим количеством скандалов, окружающих Facebook. Сейчас состояние главы социальной сети исчисляется $52,5 млрд, его годовые потери составили $18,7 млрд, писал News.ru.