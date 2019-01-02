Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии

https://news.ru/storage/news/24dc2688a62c58ae013fd4469533721b/d22fbab6-8a37-4f3f-adb5-86a585acdc46_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети, чтобы направить вырученные средства в фонд «Инициатива Чан-Цукерберга». Компания занимается разработкой специального устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни.

Чип, создаваемый учёными фонда, превращает мысли человека в команды. В частности, с помощью него можно вылечить эпилепсию и болезнь Паркинсона, сообщает SCMP.

Всего миллиардер продал акций на $30 млн. Амбициозный медицинский проект получил финансирование в размере $5 млн.

Ранее News.ru писал, что Цукерберг потерял наибольшее среди миллиардеров количество денег за уходящий год. Такую ситуацию авторы рейтинга Forbes связывают с большим количеством скандалов, окружающих Facebook. Сейчас состояние главы социальной сети исчисляется $52,5 млрд, его годовые потери составили $18,7 млрд, писал News.ru.