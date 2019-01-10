Cуд перенёс рассмотрение дела капитана «Норда»

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Киевский суд перенёс дату рассмотрения дела задержанного капитана российского рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко.

Причиной такого решения стал сбой в работе системы «Аккорд» для видео- и аудиофиксации, которая работает в тестовом режиме.

Заседание состоится 1 февраля 2019 года, сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Инна Свинаренко.

Ранее уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина назвала условия обмена капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. По её словам, всё будет зависеть от приговора суда. Она подчеркнула, что для обмена существуют различные варианты, однако должно быть желание украинской стороны, которого пока, по её мнению, не наблюдается, писал News.ru

25 марта погранслужба Украины задержала рыболовецкий сейнер «Норд», который вышел в Азовское море из Крыма. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении государственной границы и незаконной ловле рыбы, а позднее арестовали. 30 октября состоялся обмен российских моряков на восьмерых членов экипажа украинского судна ЯМК-0041, которых российская погранслужба задержала в мае у берегов Крыма.