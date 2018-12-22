Цистерну с человеческими скелетами обнаружили в Одессе

https://news.ru/storage/news/b772cf7e3d3e42ba35d908b101673592/2af4f453-5054-4a4a-b2b3-4317ac28c050_850.jpg Nan Austin/Modesto Bee/ZUMAPRESS.com

Жуткая находка сделана около одного из частных домов в Одессе. Там обнаружили цистерну для топлива, внутри которой находились два человеческих скелета.

Как выяснили полицейские, дом сдаётся в аренду более 10 лет. Нынешние постояльцы решили провести канализацию и наняли работников, чтобы те прочистили ёмкость для хранения жидкого топлива, вкопанную около дома и не использовавшуюся по назначению.

Во время откачки жидкости рабочие и обнаружили человеческие скелеты, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местную полицию.

Пол погибших установить не удалось, сообщает УНН. Судмедэксперты осмотрели останки, однако не нашли явных признаков насильственной смерти. На скелетах не было ни следов переломов, ни каких-либо иных повреждений.

Тем не менее возбуждено уголовное дело об убийстве, а тела направлены на дополнительную экспертизу. По предварительным данным, они могли пролежать там не менее 20 лет.

Специалистам также предстоит изучить вещи, найденные рядом, — мужские часы, фрагменты одежды и женской сумки.

Ранее, как сообщал News.ru, на горе Ушба в Грузии были найдены два скелета, принадлежащие, предположительно, пропавшим годом ранее немецким альпинистам. Тела удалось обнаружить благодаря интенсивному таянию снегов в регионе.