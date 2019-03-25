Личность лидера государства определяет политику страны не меньше, чем объективные исторические и политические обстоятельства. News.ru продолжает рассказывать о личных качествах, биографиях, семьях и увлечениях глав стран Европы. Предыдущие материалы были посвящены руководителям Германии, Франции, Великобритании, Испании. Эта статья посвящена премьер-министру Греции Алексису Ципрасу, которого недавно решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению спора о названии страны, называемой сейчас Северной Македонией.

Школьный политик

Алексис Ципрас родился 24 июля 1974 года в Афинах. Его родители происходили из деревень. На момент рождения отец Павел Ципрас уже был столичным зажиточным человеком, являясь подрядчиком общественных работ. Интересно, что будущий премьер родился всего через пять дней после падения военной хунты «чёрных полковников», при которой его отец занимал весьма неплохое положение в обществе. Алексис был младшим ребёнком (у него есть брат и сестра), и родители часто баловали его.

Интерес к политике, причём достаточно радикальной, Ципрас стал проявлять ещё в школьные годы. В старших классах он вступил в молодёжное крыло Коммунистической партии Греции и сразу стал известным активистом. В 1991 году он возглавил акцию протеста своих сверстников, выступающих против проводимой реформы образования. Ципрас с другими учащимися тогда захватили свою школу, что было весьма популярно в то время. Ученики не выходили из здания несколько месяцев, спали в ней, готовили пищу и убирали мусор. В результате акций молодёжи правое правительство было вынуждено пойти на уступки. Ципрас был одним из тех, кто от лица школьников вёл переговоры с министром образования и излагал позицию протестующей молодёжи на телевидении.

«Он поразил меня как очень умный, спокойный, страстный, но также и очень осведомлённый человек. Он мог представлять интересы нескольких сотен тысяч детей, которые не были очень уверены в том, что их борьба увенчается успехом», — вспоминал позже приятель будущего главы правительства Матвей Цимитакис.

После окончания школы Ципрас поступил в афинский Национальный технический университет, чтобы выучиться на строителя. Получив диплом, будущий премьер несколько лет работал инженером и разрабатывал проекты по обустройству Афин. Но главной его страстью, занимавшей больше всего времени в жизни, была политика. Ципрас участвовал в разных политических акциях, причём ему всегда удавалось приводить с собой на митинги однокурсников. Во время учёбы в университете Ципрас примкнул к радикальному левому движению «Энцелад», которое было создано на основе коалиции экологических и анархических активистов. Сверстники быстро признали в будущем главе правительства прирождённого лидера и избрали его в руководство студенческого профсоюза университета. Как делегат этой структуры в 1995-м он вошёл в центральный совет Национального союза студентов Греции.

Полновесная политическая карьера Ципраса началась в 1999 году, когда он был избран политическим секретарём молодёжного крыла левого коалиционного движения «Синаспизмос». На этом посту Ципрас пробыл четыре года, пока не был избран секретарём движения по вопросам молодёжи и образования.

В первых серьёзных выборах в качестве кандидата Ципрас участвовал в 2006 году. Он был выдвинут движением как кандидат в мэры Афин. Опыт оказался неудачным — он набрал чуть более 10% голосов и занял третье место. Зато через полтора года, в феврале 2008-го, в возрасте 33 лет Алексис Ципрас был выбран председателем «Санаспизмос» (движение к тому времени было преобразована в партию). Заручившись поддержкой 70% делегатов съезда, Ципрас стал самым молодым лидером парламентской партии за всю историю Греции.

Созданная при участии Ципраса коалиция левых СИРИЗА в 2012 году дважды побеждала на досрочных парламентских выборах. В январе 2015 года после политического кризиса Алексис Ципрас смог сформировать коалиционное правительство и стал его председателем.

Партийная жена

Со своей будущей супругой Перистерой Базиане будущий премьер познакомился в возрасте 13 лет. Базиане, как и Ципрас, тоже состояла в молодёжном отделении Компартии Греции и была яркой активисткой. Со времени школьного знакомства премьер Греции и его жена постоянно вместе. При этом официально их брак не зарегистрирован, так как супруги де-факто считают, что нет необходимости сообщать о своей личной жизни государственным структурам. После школы спутница Ципраса выучилась на инженера-электрика, но, как и её избранник, посвятила свою жизнь политической борьбе.

Ципрас никогда не делал секрета из своей личной жизни, но и распространяться о ней не особо любит. Тем более что гражданская жена не переносит публичных мероприятий, предпочитая хождениям на светские рауты заботу о домашнем хозяйстве. Во многом это обуславливает то, что Базиане одевается, как правило, очень просто даже на публике. Собственно, как и её муж, который принципиально не носит галстуков, ставших частью туалета солидного мужчины. Но если модные наряды не стали страстью избранницы руководителя кабмина, то любовь к путешествиям у неё осталась. На протяжении совместной жизни отпуск Ципрас и его жена проводят на многочисленных греческих островах.

Известно, что у премьера двое сыновей. Причём младшему супруги дали имя Эрнесто в честь известного латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары — любимого исторического деятеля Ципраса. Вместе с детьми Ципрас и его супруга живут в обычной квартире многоэтажного дома в Афинах. После того, как Ципрас стал во главе государства, в некоторых греческих СМИ появились публикации, что семья переехала в роскошный особняк. Но более детальное исследование вопроса «акулами пера» прояснило ситуацию — с избранием премьером Ципрас так и не сменил место жительства, потому как и в относительно скромной квартире ему «живётся очень хорошо».

Убеждённый атеист и страстный болельщик

Алексис Ципрас — убеждённый атеист, считающий религию предрассудком, в соответствии с трудами классиков марксизма XIX века. Он не регистрировал брак и не крестил детей, как это принято в Греции. Во время вступления в должность премьера Ципрас отказался приносить присягу на Библии, как это делали все предшественники, и произнёс «гражданскую клятву» о верности законам государства.

Однако его убеждённость нашла симпатии у соотечественников, у 90% которых в паспорте написано «православный» (в стране религиозная принадлежность записывается в основной документ). Поддержали искренность премьера и иерархи церкви. Александропольский митрополит Анфим сказал, что рад открытости Ципраса, ведь политики не часто открыто заявляют о своём отношении к религии и предпочитают вводить электорат в заблуждение.

Из личных увлечений главы правительства Греции можно выделить спорт. Ципрас никогда не занимался спортом профессионально — посвящал всё свободное время политике. Но в молодости увлекался волейболом и показывал хорошие результаты в этой игре, как говорили тренеры. Зато через всю жизнь греческий лидер пронёс любовь к футболу. Он смотрит все матчи с участием любимой команды «Панатинаикос», за которую стал болеть ещё в детстве.